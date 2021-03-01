Microsoft Teams Public Preview теперь позволяет пользователям отвечать на определенные сообщения чата
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 18:18
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Еще в июне Microsoft представила несколько важных обновлений, которые появятся в Teams, включая возможность ответа на определенные сообщения чата. Вчера компания объявила, что функция цитируемого ответа теперь доступна настольном приложении Microsoft Teams Public Preview, и скоро она появится в веб-приложении Teams.
Опыт цитируемого ответа уже довольно давно доступен в мобильном приложении Teams, и, наконец, он стал доступен для пользователей настольных компьютеров в режиме 1:1, группах или в чатах на собраниях. «Цитируемый ответ позволяет выбрать сообщения в чате, которые вы хотите включить в свой ответ. Это отличный способ добавить контекст и уточнить, с кем вы разговариваете, будь то недавнее сообщение или сообщение, полученное ранее в ходе разговора», - пояснила компания в посте своего блога.
Чтобы ответить на определенное сообщение, наведите курсор мыши на конкретное сообщение, на которое вы хотите ответить, а затем щелкните меню «...». Выберите опцию «Ответить» из списка, введите сообщение со встроенным ответом и отправьте его. Пользователи также смогут щелкнуть исходное цитируемое сообщение, чтобы перейти непосредственно в это конкретное место в истории чата. Это должно устранить необходимость прохождения всего разговора вручную.
Узнать другие подробности можно здесь].
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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