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Microsoft Teams скоро позволит назначать роль соорганизатора

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:44
  • Просмотров: 160
Microsoft Teams скоро позволит назначать роль соорганизатора

Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, возможность совместной организации собраний - одна из полезных функций, над которыми в настоящее время работают инженеры Teams.

Как следует из названия, эта функция позволяет организаторам делиться привилегиями хостинга с другим пользователем, в идеале с тем, кого они пригласили. Это позволит соорганизатору получить доступ почти ко всем возможностям организатора, включая управление параметрами собрания. Другими словами, соорганизатор сможет управлять участниками, запускать или останавливать запись и многое другое.



Согласно странице дорожной карты, эта функция в настоящее время находится в разработке, но хорошая новость заключается в том, что Microsoft планирует добавить эту функцию в ноябре этого года. Однако стоит отметить, что для возможности назначения кому-либо роли соорганизатора потребуется настольное приложение Microsoft Teams или его веб-клиент. К сожалению, Microsoft не сообщила подробностей о том, планирует ли она добавить эту функцию в мобильное приложение Teams.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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