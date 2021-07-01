Обновление Java в Visual Studio Code – август 2021 года
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:22
- Просмотров: 162
Как уже говорилось ранее, Microsoft по-прежнему привержена поддержке языков и фреймворков сторонних разработчиков в своей инструментальной экосистеме. Этот сентябрь принесет разработчикам Java значительное количество функций. Давайте рассмотрим несколько функций, развертываемых для Java в Visual Studio Code и GitHub.
Улучшения Maven
Создание проектов Maven было улучшено за счет некоторой гибкости в отношении того, какие действия запускаются после создания проекта. Предыдущее поведение остается в силе и называется «Интерактивный», эта опция всегда будет предлагать пользователю выбрать действие. Однако теперь разработчики могут установить действия по умолчанию на «Открыть» или «Добавить в рабочую область».
Поддержка крупных проектов
Сегодня даже энтузиастам приходится иметь дело с очень большими и сложными проектами, и, как вы понимаете, никто не любит ждать, пока проекты загрузятся и запустятся. Хотя это еще не совсем решено, команда осознает низкую производительность при работе с большими и сложными проектами. Это отличная новость, поскольку решение находится в разработке и, конечно же, не так уж и далеко.
Поддержка Spring в GitHub Codespaces
GitHub Codespaces открывает мир возможностей для разработчиков, вам больше не нужен мощный ноутбук для создания, отладки и запуска сложных проектов. За очень справедливую плату теперь вы можете писать, отлаживать и запускать свой код в облаке на чрезвычайно мощном оборудовании, если вы готовы заплатить немного больше.
Чтобы узнать больше о Java в Visual Studio Code, ознакомьтесь с официальной документацией Microsoft, а чтобы узнать больше об этих интересных функциях, выпускаемых для Visual Studio Code, ознакомьтесь с этим замечательным постом в блоге DevBlogs.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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