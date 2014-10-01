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Публичная предварительная версия приложения Viva Connections теперь доступна в Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:59
  • Просмотров: 102

Microsoft объявила, что мобильная версия Viva Connections доступна в Microsoft Teams. Мобильное приложение Viva Connections было представлено ранее в этом месяце, и оно дает сотрудникам доступ к актуальным новостям, беседам и другим ресурсам из SharePoint и Yammer.

«Этот предварительный релиз включает мобильное приложение Viva Connections и обновленную версию настольного приложения Viva Connections, которое позволяет организациям настраивать, брендировать и развертывать собственное приложение для сотрудников для своих сотрудников», - пояснила компания в своем блоге.



Microsoft также подробно рассказала о некоторых крупных обновлениях, которые появятся в настольном приложении Viva Connections, и эти улучшения должны упростить развертывание для ИТ-администраторов через Центр администрирования Microsoft Teams. Этот релиз предоставляет пользователям возможность добавления панели управления и ленты Viva Connections на свой домашний сайт SharePoint в качестве веб-части.



Веб-часть панели управления облегчает сотрудникам поиск ценных ресурсов и задач, требующих решения. Кроме того, веб-часть ленты должна объединять соответствующие обсуждения и новости в службах Microsoft 365. Это помогает сотрудникам оставаться в курсе и быть в курсе важных мероприятий и событий.

Microsoft сообщает, что теперь предварительная версия Viva Connections доступна как для мобильных, так и для настольных пользователей через магазин приложений Teams. Чтобы начать работу, ИТ-администраторы могут ознакомиться с этим пошаговым руководством, чтобы узнать, как развернуть Viva Connections в своих организациях.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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