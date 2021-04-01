Публичная предварительная версия Microsoft Teams получила поддержку докладчиков в комнатах для обсуждения для собраний
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:29
- Просмотров: 111
Microsoft представила комнаты для обсуждения на собраниях Teams еще в декабре 2020 года, что позволяет организаторам разделять собрания на разные группы. Компания выпустила несколько обновлений для улучшения работы комнат для обсуждения в Teams, и эти усовершенствования развертываются среди пользователей публичной предварительной версии.
Во-первых, приложение Microsoft Teams получило новый параметр, который позволяет организаторам собраний назначать роль менеджера определенным докладчикам. После назначения менеджеры комнат для обсуждения смогут назначать/повторно назначать пользователей в комнаты, делать объявления, устанавливать таймеры, присоединяться к открытым комнатам и настраивать другие параметры. Также есть возможность добавления/удаления, открытия закрытия и воссоздания комнат для обсуждения.
Важно отметить, что только пользователи-арендаторы/докладчики могут управлять комнатами, и эта возможность пока недоступна для внешних пользователей. Хотя организаторы могут назначить роль менеджера 10 докладчикам, только один докладчик может управлять комнатами одновременно.
Кроме того, Microsoft также выпустила несколько новых функций, которые помогут организаторам управлять и назначать участников. Последнее обновление дает возможность настройки параметров перед собранием для комнат для обсуждения.
Microsoft утверждает, что организаторы приватных и канальных собраний теперь могут выполнять различные настройки комнат для обсуждения перед началом собрания, и в этот список входят:
• Массовое создание/удаление комнат;
• Добавление/удаление/переименование отдельных комнат;
• Настройка параметров собрания для каждой комнаты;
• Регулировка настроек сессии комнат для обсуждения (таймер, выбор менеджеров комнат для обсуждения и т. д.;)
• Предварительное назначение участников с помощью как ручных, так и автоматических опций назначения;
• Выбор менеджеров комнат для обсуждения (только явно приглашенные докладчики доступны для назначения в качестве менеджеров комнат для обсуждения);
Дорожная карта Microsoft 365 предполагает, что эти функции начнут развертываться среди широкой публики в следующем месяце.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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