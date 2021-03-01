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Общий доступ к контенту с камеры теперь развертывается для настольного клиента Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:50
  • Просмотров: 210
Общий доступ к контенту с камеры теперь развертывается для настольного клиента Microsoft Teams

В Microsoft Teams Rooms можно делиться видеопотоком с контент-камеры. Контент-камера — это вторая камера, подключенная к компьютеру Microsoft Teams Room, которая используется для предоставления дополнительного контента на собраниях Teams. При этом контент-камеру можно рассматривать как камеру 2 для собраний Teams и использовать для фокусировки на другом объекте или другом представлении докладчика.

В дорожной карте Microsoft 365 Microsoft объявила, что эта функция теперь развертывается и для настольного клиента Microsoft Teams.

Два основных варианта проецирования:

• Режим интерактивной доски: Пользователи могут направить веб-камеру ноутбука на свою интерактивную доску, чтобы проецировать ее на свою аудиторию. Если камера обнаруживает интерактивную доску в поле зрения, она выпрямляется, увеличивается, и рука или тело докладчика не блокируют содержимое, когда он пишет на ней;
• Режим документа: Пользователи могут подключить внешнюю USB-камеру, например камеру для документов, установленную над документом, для проецирования на свою аудиторию.


Нажмите на изображение для демонстрации


У Microsoft есть специальный трюк при совместном использовании интерактивной доски при совместном использовании содержимого с камеры, где компания не позволяет докладчику закрывать содержимое на интерактивной доске, делая его полупрозрачным.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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