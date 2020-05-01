Это поможет уменьшить отвлекающие факторы во время вызова, сохраняя при этом ваше видео доступным для других участников.

Microsoft Teams скоро позволит вам скрывать собственное видео на собраниях Teams.Сейчас во время видеовызова ваше видео отображается в правом нижнем углу экрана собраний. В некоторых случаях это может отвлекать. Эта новая функция позволит вам скрыть собственное видео во время собраний.Эта функция будет доступна пользователям Microsoft Teams в ноябре.Узнать другие подробности можно здесь