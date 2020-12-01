Приложение Microsoft Teams для iOS получает поддержку Apple CarPlay
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:44
- Просмотров: 188
В начале этого месяца Microsoft объявила, что приложение Microsoft Teams для iOS скоро будет поддерживать функцию Apple CarPlay. Эта поддержка теперь доступна в последнем обновлении Teams в App Store. Теперь вы можете подключить Teams к CarPlay для вызовов по громкой связи и присоединяться к следующему собранию. Вы также можете присоединяться к собраниям с помощью Siri.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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