Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Приложение Microsoft Teams для iOS получает поддержку Apple CarPlay

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:44
  • Просмотров: 188

В начале этого месяца Microsoft объявила, что приложение Microsoft Teams для iOS скоро будет поддерживать функцию Apple CarPlay. Эта поддержка теперь доступна в последнем обновлении Teams в App Store. Теперь вы можете подключить Teams к CarPlay для вызовов по громкой связи и присоединяться к следующему собранию. Вы также можете присоединяться к собраниям с помощью Siri.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Приложение Microsoft Teams для iOS скоро получит поддержку CarPlay

Приложение Microsoft Teams для iOS скоро получит поддержку CarPlay

Вскоре вы сможете использовать настольный клиент Microsoft Teams для анонимного присоединения к собраниям в облаках

Вскоре вы сможете использовать настольный клиент Microsoft Teams для анонимного присоединения к собраниям в облаках

Microsoft Teams позволит пользователям присоединяться к собраниям с помощью цифрового кода в следующем месяце

Microsoft Teams позволит пользователям присоединяться к собраниям с помощью цифрового кода в следующем месяце

Microsoft анонсировала новые функции для Microsoft Teams Calling

Microsoft анонсировала новые функции для Microsoft Teams Calling

Дисплеи Microsoft Teams скоро будут поддерживать собрания Zoom и Webex

Дисплеи Microsoft Teams скоро будут поддерживать собрания Zoom и Webex




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 33
Пользователей: 0
Гостей: 33
Роботы: Yandex Mail Ru Google
+3  
Новостей: 13725
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10079