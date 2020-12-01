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Microsoft анонсировала обновления для телефонов и вебинаров Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 14:55
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Компания Microsoft объявила, что предоставляет множество новых возможностей для телефонов Teams, которые должны дать сотрудникам возможность более эффективного сотрудничества в гибридной среде. Компания также объявила, что Teams получает поддержку для настраиваемых вебинаров, которые должны способствовать вовлечению.

Во-первых, Microsoft заявляет, что некоторые функции рабочего стола, в том числе переадресация вызовов, поддержка Apple CarPlay, идентификация спам-вызовов, развертываются на телефоны Teams. Позже в этом году телефоны Microsoft Teams получат поддержку транскрипции и записи вызовов 1:1. Microsoft также планирует развернуть функцию push-to-talk на настольных телефонах, которая позволит пользователям быстро подключаться и сотрудничать.

Microsoft объявила о новых возможностях и улучшениях для вебинаров и внешних мероприятий Teams. Вскоре вебинары Microsoft Teams будут поддерживать роль соорганизатора, которая позволит назначать более одного организатора для мероприятий. Позже в этом году новый структурированный опыт вопросов и ответов появится в вебинарах Teams в рамках публичной предварительной версии, а пользователи смогут транслировать вебинары Teams в прямом эфире непосредственно в LinkedIn.

В дополнение к новым функциям вебинаров Microsoft Teams получит функции Cameo и Speaker Coach в начале 2022 года. Cameo — это новый опыт PowerPoint Live в Teams, который позволяет докладчикам интегрировать камеру Teams в свои слайды. Speaker Coach — это еще одна новая функция на базе искусственного интеллекта, которая будет запущена в Microsoft Teams в следующем году.

Кроме того, Microsoft расширяет доступность своих планов вызовов на новые рынки, и в список входят Латвия, Эстония, Литва, Хорватия и Словения. Служба Microsoft Teams Operator Connect, которая была доступна в качестве публичной предварительной версии с марта, теперь общедоступна во всем мире. Это позволяет предприятиям использовать свои операторские услуги PSTN для вызовов в Teams. Вы можете узнать более подробную информацию здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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