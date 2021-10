Компания Microsoft выпустила Visual Studio 2022 for Mac Preview 1

Visual Studio 2022 for Mac Preview 1 теперь доступна! Это первый публичный релиз .NET IDE с обновленным, полностью нативным пользовательским интерфейсом macOS; Microsoft будет рады, если вы загрузите её, опробуете и поделитесь своими отзывами, чтобы помочь ей сформировать следующий крупный релиз Visual Studio for Mac.Цель Microsoft в Visual Studio 2022 for Mac - создать современную среду разработки .NET, адаптированную для Mac, которая обеспечит продуктивную работу, которая вам так полюбилась в Visual Studio. В этом релизе основное внимание уделяется:Microsoft переписывает пользовательский интерфейс во всех нативных пользовательских интерфейсах macOS, чтобы обеспечить удобный пользовательский опыт Mac и лучшую поддержку вспомогательных технологий.С переходом на нативную версию Microsoft также улучшает производительность IDE, устраняет давние ошибки пользовательского интерфейса и сокращает количество сбоев.которое более согласовано между IDE Visual Studio.В этом релизе Microsoft добавляет поддержку разработки .NET 6 и C# 10 с помощью релиза .NET 6 RC1.Visual Studio for Mac продолжает поддерживать веб- и облачную разработку с .NET Core 3.1 и более поздними версиями, мобильную разработку с традиционными проектами Xamarin и разработку игр с помощью Unity.NET MAUI теперь нацелен на выпуск GA во 2 квартале 2022 года. Проекты .NET MAUI можно открывать в Visual Studio 2022 for Mac, но в настоящее время они имеют очень ограниченную поддержку. Microsoft расширит поддержку проектов .NET MAUI, включая установку рабочей нагрузки, шаблоны, сборку/развертывание/отладку и многое другое, в будущих предварительных версиях Visual Studio, начиная с начала 2022 года.Узнать другие подробности можно здесь