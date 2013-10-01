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Компания Microsoft выпустила Visual Studio 2022 for Mac Preview 1

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 03:40
  • Просмотров: 119

Visual Studio 2022 for Mac Preview 1 теперь доступна! Это первый публичный релиз .NET IDE с обновленным, полностью нативным пользовательским интерфейсом macOS; Microsoft будет рады, если вы загрузите её, опробуете и поделитесь своими отзывами, чтобы помочь ей сформировать следующий крупный релиз Visual Studio for Mac.

Почувствуйте себя как дома на Mac с современным опытом Visual Studio

Цель Microsoft в Visual Studio 2022 for Mac - создать современную среду разработки .NET, адаптированную для Mac, которая обеспечит продуктивную работу, которая вам так полюбилась в Visual Studio. В этом релизе основное внимание уделяется:

Обеспечение действительно нативного опыта с macOS: Microsoft переписывает пользовательский интерфейс во всех нативных пользовательских интерфейсах macOS, чтобы обеспечить удобный пользовательский опыт Mac и лучшую поддержку вспомогательных технологий.





Компания Microsoft выпустила Visual Studio 2022 for Mac Preview 1


скорости и стабильности IDE: С переходом на нативную версию Microsoft также улучшает производительность IDE, устраняет давние ошибки пользовательского интерфейса и сокращает количество сбоев.

Улучшение ежедневного пользовательского опыта Git с помощью нового окна Git Changes, которое более согласовано между IDE Visual Studio.



Создание современных приложений с помощью .NET 6 и C# 10

В этом релизе Microsoft добавляет поддержку разработки .NET 6 и C# 10 с помощью релиза .NET 6 RC1.



Visual Studio for Mac продолжает поддерживать веб- и облачную разработку с .NET Core 3.1 и более поздними версиями, мобильную разработку с традиционными проектами Xamarin и разработку игр с помощью Unity.

Поддержка .NET MAUI, скоро появится

NET MAUI теперь нацелен на выпуск GA во 2 квартале 2022 года. Проекты .NET MAUI можно открывать в Visual Studio 2022 for Mac, но в настоящее время они имеют очень ограниченную поддержку. Microsoft расширит поддержку проектов .NET MAUI, включая установку рабочей нагрузки, шаблоны, сборку/развертывание/отладку и многое другое, в будущих предварительных версиях Visual Studio, начиная с начала 2022 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
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