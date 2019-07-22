Приложение Microsoft Outlook для Android получило обновление
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 14:18
- Просмотров: 0
Компания Microsoft обновила приложение Outlook для Android до версии 4.2137.2.
Вот список новых функций:
• Выберите, как вы хотите обмениваться фотографиями через Outlook для Android. Outlook упрощает отправку одной или нескольких фотографий из вашей галереи или облачных источников: в виде вложения или встраивания в ваше сообщение;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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