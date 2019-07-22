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Приложение Microsoft Outlook для Android получило обновление

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 14:18
  • Просмотров: 0
Приложение Microsoft Outlook для Android получило обновление

Компания Microsoft обновила приложение Outlook для Android до версии 4.2137.2.

Вот список новых функций:

• Выберите, как вы хотите обмениваться фотографиями через Outlook для Android. Outlook упрощает отправку одной или нескольких фотографий из вашей галереи или облачных источников: в виде вложения или встраивания в ваше сообщение;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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