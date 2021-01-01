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Скоро вы сможете обмениваться электронными письмами Outlook с Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:45
  • Просмотров: 206
Скоро вы сможете обмениваться электронными письмами Outlook с Microsoft Teams

Чтобы упростить пользователям Outlook обмен электронными письмами с Microsoft Teams, Microsoft уже довольно давно работает над новой функцией. Эта функция должна была стать доступной в марте, но этого не произошло по неизвестным нам причинам. Теперь, согласно странице дорожной карты Microsoft 365, эта функция будет доступна для широкой публики к концу этого месяца.



Для тех, кто не знает, эта функция позволит пользователям делиться электронной почтой или цепочкой писем с каналом Microsoft Teams или человеком непосредственно из Outlook в Интернете, без необходимости пересылать электронное письмо или экспортировать его. Кроме того, вы сможете начать чат Teams, связанный с конкретным сообщением электронной почты. Эта функция будет доступна для Outlook в Интернете, Windows и клиента Outlook для macOS.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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