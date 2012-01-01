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Microsoft анонсировала обновленный опыт перемещения/копирования файлов для OneDrive и SharePoint

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:04
  • Просмотров: 221

Компания Microsoft анонсировала обновленный опыт перемещения/копирования файлов для OneDrive и SharePoint.

Разработанный для упрощения перемещения и копирования файлов и папок, новый опыт, основанный на диалогах, позволяет пользователям легче выбирать место назначения для своего содержимого.

Базовые возможности перемещения или копирования остались без изменений - все ограничения, ошибки и настройки администратора останутся без изменений.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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