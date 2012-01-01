Microsoft анонсировала обновленный опыт перемещения/копирования файлов для OneDrive и SharePoint
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:04
- Просмотров: 221
Компания Microsoft анонсировала обновленный опыт перемещения/копирования файлов для OneDrive и SharePoint.
Разработанный для упрощения перемещения и копирования файлов и папок, новый опыт, основанный на диалогах, позволяет пользователям легче выбирать место назначения для своего содержимого.
Базовые возможности перемещения или копирования остались без изменений - все ограничения, ошибки и настройки администратора останутся без изменений.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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