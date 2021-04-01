Microsoft выпускает обновленную навигацию в Центре администрирования Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:05
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Центр администрирования Microsoft Teams предлагает ИТ-командам инструменты для управления командами, используемыми в их организации. Microsoft недавно выпустила реорганизованную панель навигации в Центре администрирования Teams, чтобы ИТ-администраторам было проще находить нужные объекты.
Благодаря этому обновлению более тесно связанные функции сгруппированы вместе, что облегчает поиск соответствующих и связанных задач для завершения настройки и развертывания.
1. Teams
Раздел «Teams», который позволяет вам управлять общим опытом Teams, был обновлен и теперь включает все параметры, связанные с Teams, каналами, шаблонами и клиентами. Microsoft также добавила страницу настроек Teams, страницу политик обновления Teams и страницу настроек обновления Teams.
2. Пользователи
Microsoft добавляет новый раздел под названием «Управление пользователями», который позволяет администраторам легко управлять всеми потребностями пользователей в одном месте. В разделе также есть настройки для гостевых и внешних пользователей.
3. Устройства Teams
Раздел «Устройства Teams», ранее известный как «Устройства», поможет вам управлять несколькими типами устройств Teams из одного места. Кроме того, Microsoft переименовала следующие страницы, чтобы обеспечить единообразное именование параметров и возможностей Teams.
• Teams Rooms -> Teams Rooms on Windows;
• Панели совместной работы -> Teams для Android;
• Панели Teams -> Панели;
• Дисплеи Teams -> Дисплеи;
• IP-телефоны -> Телефоны;
4. Голос
Microsoft обновила раздел «Голос», чтобы включить в него все настройки, связанные с телефонией Teams, приложениями Teams Voice и соответствующими политиками. Microsoft также добавила страницу праздников и страницу аккаунтов ресурсов.
5. Аналитика и отчеты
Раздел «Аналитика и отчеты» обеспечивает легкий доступ к вашим веб-отчетам и аналитике. Страница меток отчетов и панель мониторинга качества вызовов теперь также находятся в разделе «Аналитика и отчеты».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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