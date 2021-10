Microsoft Cloud for Financial Services станет общедоступным с 1 ноября

Растущая экосистема партнеров Microsoft расширяет надежные возможности Microsoft Cloud for Financial Services. Наши партнеры нацелены на улучшение обслуживания клиентов, помогая предоставлять более интегрированные решения, которые снижают риски во всей экосистеме, выявляют новые возможности для инноваций и сокращают время выхода на рынок.



[...] Я хотел бы поблагодарить организации, предоставляющие финансовые услуги, партнеров Microsoft и других лидеров отрасли, которые помогли предоставить действенные рекомендации о том, как мы можем наилучшим образом помочь отрасли в ее цифровом движении. Мы считаем, что Microsoft Cloud for Financial Services имеет основу, необходимую для того, чтобы помочь финансовым учреждениям ускорить внедрение инноваций для обеспечения ответственного роста, и предлагает правильный набор возможностей для розничного банковского обслуживания, чтобы удовлетворить их самые насущные потребности в улучшении качества обслуживания клиентов и сотрудников, борьбе с финансовыми преступлениями и управлении безопасностью и соответствии нормативным требованиям.

У Microsoft есть несколько облачных вертикалей, охватывающих различные области, включая устойчивость, некоммерческую деятельность, здравоохранение, производство и розничную торговлю. Компания скоро добавит Microsoft Cloud for Financial Services в этот список, после публичной предварительной версии в начале этого года.Эта новая облачная вертикаль построена на принципах совместимости, конфиденциальности, безопасности и соответствия нормативным требованиям, и позволит организациям внедрять инновации, не забывая при этом об устойчивости. Все это стало возможным благодаря интеграции Microsoft Azure, Microsoft 365, Microsoft Dynamics 365 и Microsoft Power Platform в унифицированную модель данных и предложению настраиваемых возможностей для использования в сфере финансовых услуг. Например, розничные банки смогут использовать определенные уникальные функции для стимулирования роста и лояльности клиентов, а также повышения качества работы сотрудников. Другие возможности включают унифицированные профили клиентов, улучшения и автоматизацию, когда дело доходит до коммуникаций между бизнесом и потребителями, а также сокращение оттока клиентов и времени на решение проблем.Если говорить про безопасность, то Microsoft Cloud for Financial Services будет бороться с мошенничеством, используя такие возможности, как защита учетной записи и защита покупок. Безопасность и соответствие нормативным требованиям будут обеспечиваться благодаря гарантии и поддержке рисков, а также оценке соответствия нормативным требованиям.Корпоративный вице-президент Microsoft по международным финансовым услугам Билл Борден сказал следующее:Узнать другие подробности можно здесь