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Microsoft Teams будет автоматически добавлять приглашения на вебинары в календари участников

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:03
  • Просмотров: 151

Компания Microsoft недавно обновила дорожную карту Microsoft 365, добавив в нее новые записи, намекающие на предстоящие улучшения функции вебинаров в Teams.

Во-первых, Microsoft работает над добавлением поддержки автоматических приглашений на вебинары Teams. Это означает, что в дальнейшем приглашения на веб-семинары будут автоматически добавляться в соответствующие календари всех участников. Эта функция будет полезна для гибридной среды, где людям сложнее отслеживать важные собрания и события в реальном времени.

В дополнение к этому, Microsoft Teams также получит возможности настройки домена для всех видов вебинаров. Эта функция позволит организатору создавать кастомизированные приглашения, добавляя имя своего арендатора к имени отправителя и домену электронной почты. Это должно помочь пользователям легко находить электронные письма в своих почтовых ящиках.

Microsoft планирует сделать все эти новые возможности вебинаров доступными в декабре 2021 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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