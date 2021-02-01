Microsoft Teams будет автоматически добавлять приглашения на вебинары в календари участников
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:03
- Просмотров: 151
Компания Microsoft недавно обновила дорожную карту Microsoft 365, добавив в нее новые записи, намекающие на предстоящие улучшения функции вебинаров в Teams.
Во-первых, Microsoft работает над добавлением поддержки автоматических приглашений на вебинары Teams. Это означает, что в дальнейшем приглашения на веб-семинары будут автоматически добавляться в соответствующие календари всех участников. Эта функция будет полезна для гибридной среды, где людям сложнее отслеживать важные собрания и события в реальном времени.
В дополнение к этому, Microsoft Teams также получит возможности настройки домена для всех видов вебинаров. Эта функция позволит организатору создавать кастомизированные приглашения, добавляя имя своего арендатора к имени отправителя и домену электронной почты. Это должно помочь пользователям легко находить электронные письма в своих почтовых ящиках.
Microsoft планирует сделать все эти новые возможности вебинаров доступными в декабре 2021 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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