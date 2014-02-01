Microsoft развертывает HTTP/3 на серверах Exchange Online для снижения задержки
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:34
- Просмотров: 153
Windows Server 2022 стала общедоступной более месяца назад, и с тех пор команда Exchange Online тесно сотрудничает с командой Microsoft 365 для развертывания HTTP/3 в установках Windows Server, обеспечивающих работу серверов Exchange Online на входе. Основная цель состоит в том, чтобы добавить поддержку HTTP/3 на outlook.office.com. В настоящее время 20% этого развертывания завершено, и Microsoft поделилась результатами этих обновлений.
Компания предоставила некоторые подробности о метрике, называемой задержкой запроса последней мили. Это время, затрачиваемое между клиентом и входным сервером, а это означает, что время внутренней обработки вычитается из общего времени запроса. Это очень важный показатель производительности, особенно для Outlook в Интернете, так как он влияет на общее впечатление пользователя.
Как видно из приведенной выше инфографики от Microsoft, улучшения производительности наблюдаются по всем показателям. В то время как снижение задержки составляет скромные 8% при 50-м процентиле, этот показатель резко возрастает до 67.4% при 99,9-м процентиле.
Если вы не знаете, как такой прирост производительности был достигнут за счет изменения протокола, HTTP/3 был официально назван крупным обновлением HTTP в 2018 году и ранее был известен как HTTP-over-QUIC. Как следует из названия, вместо использования уровней TCP/TLS он использует QUIC, что расшифровывается как Quick UDP Internet Connections. QUIC работает быстрее, так как сокращает количество обращений. Он также более безопасен и основан на восстановлении потерь TCP.
Поскольку Microsoft продолжает развертывать HTTP/3 на всех серверах front-end, клиенты Microsoft 365, которые следуют рекомендациям компании в отношении сетевого подключения, увидят различный прирост производительности, что можно наблюдать в некоторых ранних результатах развертывания. Предварительные сроки завершения этого обновления пока не сообщаются.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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