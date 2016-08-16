Microsoft выпустила Windows Holographic Version 21H2
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:45
- Просмотров: 116
Компания Microsoft выпустила Windows Holographic Version 21H2.
Windows Holographic — это платформа Microsoft для устройств смешанной реальности на базе YF Windows, таких как HoloLens 2. Версия 21H2 следует за версией 21H1, выпущенной еще в мае. Она приносит с собой множество новых функций и возможностей.
Она включает бета-версию Moving Platform Mode, которая позволяет использовать HoloLens 2 в больших средах с низким динамическим движением, таких, таких как морские суда. Сертификаты PFX теперь поддерживаются, что обеспечивает большую гибкость для клиентов, использующих диспетчер сертификатов. Журналы диагностики MDM больше не нужно переносить на компьютер, вы можете просматривать их непосредственно на своем устройстве. В том же духе была добавлена аудиовизуальная обратная связь при сборе автономной диагностики. В случае сценариев с нехваткой хранилища старые журналы будут автоматически очищены перед вставкой новых журналов.
Были введены новые Configuration Service Providers (CSP), а также усовершенствованы политики обновления и перезапуска. ИТ-администраторы также могут планировать повторные попытки обновления, чтобы убедиться, что используются последние версии приложений. Они также могут настроить политики таким образом, чтобы в Microsoft Store отображались только приложения, предлагаемые организацией, и блокировались все остальные.
Чтобы получить Windows Holographic версии 21H2 на своем устройстве, необходимо перейти в Настройки> Обновление и безопасность> Центр обновления Windows> Проверить наличие обновлений. Если же говорить про ИТ-администраторов, то они могут использовать Windows Update for Business для запуска этого обновления во всей организации. Важно отметить, что для установки версии 21H2 необходимо сначала установить версию 21H1.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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