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Каталог сессий второй части конференции Ignite 2021 уже доступен

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:30
  • Просмотров: 108
Каталог сессий второй части конференции Ignite 2021 уже доступен

2-4 ноября Microsoft проведёт второе виртуальное мероприятие Ignite для разработчиков и ИТ-специалистов, и теперь полный каталог сессий доступен на официальном сайте. Вы уже можете зарегистрироваться на бесплатное мероприятие и начать составлять свое собственное расписание, чтобы извлечь максимум из 394 сессий, доступных в настоящее время.

Это осеннее мероприятие Ignite будет посвящено гибридной работе, предприятиям нового поколения, облачным вычислениям и безопасности. Мероприятие состоится всего через месяц после релиза Windows 11, поэтому будет много сессий, посвященных новой ОС. Ранее Microsoft заявляла, что она разработала Windows 11 для эпохи гибридной работы, и теперь компании необходимо убедить организации в том, что ее новая ОС более гибкая, удобная и безопасная.

В каталоге сессий вы также найдете множество сессий, посвященных Microsoft Teams, Microsoft Viva, SharePoint, Power Automate и другим приложениям Microsoft 365.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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