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Функция видеофильтров для Teams отложена до ноября

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 15:51
  • Просмотров: 225
Функция видеофильтров для Teams отложена до ноября

Microsoft должна была выпустить функцию видеофильтров для Teams в августе, но, как мы все знаем, эта функция еще не выпущена. Теперь, согласно странице дорожной карты Microsoft 365, функция видеофильтров для Microsoft Teams будет доступна в следующем месяце, хотя точная дата выпуска все еще неизвестна.

Для тех, кто не знает, функция видеофильтров будет регулировать уровни освещения, сглаживать черты лица, тем самым позволяя настраивать внешний вид.



Хотя многие пользователи могут назвать её бесполезной, она как бы дополняет другие функции, ориентированные на потребителя, такие как возможность установки виртуального фона.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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