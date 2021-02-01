Microsoft Authenticator получает поддержку автозаполнения адресов и платежной информации
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:40
- Просмотров: 172
Приложение Microsoft Authenticator получает некоторые важные обновления, которые должны сделать его более полезным, чем когда-либо прежде. Ранее приложение позволяло пользователям автоматически вводить пароли на разных устройствах и платформах, но теперь оно может синхронизировать адреса и платежную информацию на iOS и Android.
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Приложение Microsoft Authenticator для iOS и Android позволит пользователям автоматически заполнять платежную информацию и адреса, выбирая из списка предложений автозаполнения в любом приложении или на веб-сайте. Для пользователей Chrome Microsoft также добавила новые возможности автозаполнения в расширение Microsoft Autofill, доступное в Chrome Web Store. Этот релиз предоставляет пользователям возможность доступа к своим адресам и данным кредитных карт, сохраненным в их учетной записи Microsoft.
Новый опыт автозаполнения обеспечивает дополнительный уровень безопасности за счет шифрования данных как на устройствах, так и в облаке. Microsoft заявляет, что пользователям необходимо будет подтвердить свою личность с помощью опции биометрической безопасности, чтобы получить доступ к платежной информации и автоматически заполнить её.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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