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Microsoft объявляет об общей доступности Privacy Management для Microsoft 365

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:15
  • Просмотров: 143

Управление конфиденциальностью данных - сложная задача для любой организации. Чтобы помочь клиентам Microsoft 365 в управлении своими данными, Microsoft сегодня объявила об общей доступности Privacy Management для Microsoft 365. Новые возможности позволят клиентам выявлять критические риски и конфликты конфиденциальности, автоматизировать операции с конфиденциальностью, отвечать на запросы о правах субъектов и включать сотрудников, чтобы принимать разумные решения в отношении обработки данных.

Privacy Management со строгим контролем доступа на основе ролей и деидентифицированными данными по умолчанию анализирует персональные данные в среде Microsoft 365 и предоставляет первые сведения. Служба Privacy Management доступна в качестве дополнения для подписчиков Microsoft 365 или Office 365. Microsoft также предлагает бесплатную пробную версию на 90 дней.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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