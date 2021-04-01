Microsoft Teams, Viva и Word получают новые функции для передовых сотрудников
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:51
- Просмотров: 77
Microsoft анонсировала несколько новых функций и возможностей для приложений Microsoft 365. Компания заявляет, что эти обновления предназначены для того, чтобы помочь организациям лучше поддерживать своих передовых сотрудников в гибридных средах.
Прежде всего, Microsoft переносит приложение Approvals в Word, которое должно помочь сделать процесс одобрения более эффективным и быстрым, чем когда-либо прежде. Этот релиз упрощает создание запросов на одобрение для определенных разделов или целых документов Microsoft Word. Приложение Approvals получает новую возможность, которая позволяет пользователям выбирать DocuSign (стороннего поставщика) для создания запросов на одобрение электронной подписи непосредственно в Teams.
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Кроме того, мобильное приложение Viva Connections откажется от тега предварительной версии в следующем месяце. Приложение для iOS и Android доступно для публичного тестирования с сентября, и оно предоставляет передовым сотрудникам быстрый доступ к релевантным новостям, разговорам и другим ресурсам.
Кроме того, есть несколько новых функций для коннектора Microsoft Teams Electronic Health Record (EHR). Новые дополнения, анонсированные сегодня, включают возможность планирования и запуска виртуальных посещений, комнаты ожидания и SMS-уведомлений для виртуальных посещений. Это обновление дает участникам возможность присоединения к виртуальному посещению в браузере прямо со своих мобильных устройств, не загружая Teams.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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