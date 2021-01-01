Microsoft Teams Public Preview упрощает переключение между различными представлениями собраний
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 18:18
- Просмотров: 0
Microsoft Teams Public Preview получает новое обновление, которое должно предоставить пользователям более быстрый способ переключения между различными представлениями собраний. Функция View Switcher в настоящее время доступна в десктопном приложении Microsoft Teams Public Preview для Windows и macOS.
Microsoft впервые представила опыт View Switcher на конференции Ignite 2021 в марте. Меню «View Switcher» объединяет все представления собраний Teams в одном месте. Оно позволяет пользователям быстро выбирать между галереей, режимом вместе, фокусом, большой галереей, галереей вверху, а также полноэкранными опциями. Ранее пользователи могли получить доступ ко всем этим параметрам, щелкнув меню «...» в меню навигации.
Чтобы использовать эту функцию, вам нужно щелкнуть иконку View Switcher, доступную в верхнем левом углу окна собрания. Оттуда выберите желаемый вид собрания из списка опций. Однако имейте в виду, что опция режима фокусировки будет доступна только тогда, когда другой пользователь поделится контентом или экраном.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
Новый переключатель представления в Microsoft Teams позволит управлять тем, как вы видите содержимое собрания
Публичная предварительная версия Microsoft Teams теперь позволяет пользователям переключаться между общим контентом и галереей во время собраний
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 51
Пользователей: 0
Гостей: 51
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 51
Роботы: Yandex Google
+4Новостей: 13806
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10082