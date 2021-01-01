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Microsoft Teams Public Preview упрощает переключение между различными представлениями собраний

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 18:18
  • Просмотров: 0

Microsoft Teams Public Preview получает новое обновление, которое должно предоставить пользователям более быстрый способ переключения между различными представлениями собраний. Функция View Switcher в настоящее время доступна в десктопном приложении Microsoft Teams Public Preview для Windows и macOS.

Microsoft впервые представила опыт View Switcher на конференции Ignite 2021 в марте. Меню «View Switcher» объединяет все представления собраний Teams в одном месте. Оно позволяет пользователям быстро выбирать между галереей, режимом вместе, фокусом, большой галереей, галереей вверху, а также полноэкранными опциями. Ранее пользователи могли получить доступ ко всем этим параметрам, щелкнув меню «...» в меню навигации.



Чтобы использовать эту функцию, вам нужно щелкнуть иконку View Switcher, доступную в верхнем левом углу окна собрания. Оттуда выберите желаемый вид собрания из списка опций. Однако имейте в виду, что опция режима фокусировки будет доступна только тогда, когда другой пользователь поделится контентом или экраном.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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