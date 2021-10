Компания Microsoft анонсировала предварительную версию Visual Studio (VS Code) для Интернета. Это, по сути, позволяет разработчикам использовать облегченную версию IDE непосредственно в браузере и без загрузки какого-либо установщика.Google Chrome и Microsoft Edge поддерживают File System Access API, что позволяет открывать файлы локального кода напрямую. Между тем, другим браузерам придется полагаться на загружаемые и скачиваемые файлы кода. Некоторые сценарии, включенные в первоначальный релиз VS Code для Интернета, включают:• Просмотр и редактирование локальных файлов. Быстро делайте заметки (и просматривайте!) в Markdown. Даже если вы находитесь на компьютере с ограниченным доступом, на котором вы не можете установить полную VS Code, вы все равно сможете использовать vscode.dev для просмотра и редактирования локальных файлов;• Создавайте клиентские приложения HTML, jаvascript и CSS вместе с инструментами браузера для отладки;• Редактируйте свой код на компьютерах с более низким энергопотреблением, таких как Chromebook, где вы не можете (легко) установить VS Code;• Разрабатывайте на своем iPad. Вы можете загружать/скачивать файлы (и даже хранить их в облаке с помощью приложения Files), а также удаленно открывать репозитории с помощью встроенного расширения GitHub Repositories;Важно отметить, что отладчик и терминал недоступны в VS Code для Интернета, так как сейчас невозможно скомпилировать и запустить код приложения в изолированной среде браузера. Тем не менее, большинство языков программирования будут включать синтаксис кода и раскраску пар скобок, поиск символов и многое другое. Некоторые из них, такие как Python, TypeScript и jаvascript, также смогут использовать семантическое выделение и завершение одного файла. Между тем, веб-языки, такие как JSON, HTML, CSS и LESS, будут работать аналогично настольной версии VS Code. Расширения также поддерживаются.Visual Studio Code для Интернета теперь доступна в качестве предварительной версии, и вы можете познакомиться с ней здесь . Вы также можете узнать больше об этой инициативе здесь Узнать другие подробности можно здесь