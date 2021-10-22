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Microsoft HoloLens 2 теперь доступна для покупки в Южной Африке и Мексике

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 22-10-2021, 01:35
  • Просмотров: 438

Компания Microsoft объявила о доступности HoloLens 2 в Южной Африке и Мексике. HoloLens 2 — это удобное устройство смешанной реальности с передовыми в отрасли решениями, которые обеспечивают иммерсивный опыт.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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