Microsoft HoloLens 2 теперь доступна для покупки в Южной Африке и Мексике
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- Категория: Microsoft
- Дата: 22-10-2021, 01:35
- Просмотров: 438
Компания Microsoft объявила о доступности HoloLens 2 в Южной Африке и Мексике. HoloLens 2 — это удобное устройство смешанной реальности с передовыми в отрасли решениями, которые обеспечивают иммерсивный опыт.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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