Пользователи скоро смогут попробовать опции переменной скорости воспроизведения для записей собраний Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: 22-10-2021, 02:18
- Просмотров: 495
Компания Microsoft представила обновленную информацию о развертывании опций переменной скорости воспроизведения для записей собраний Microsoft Teams.
Пользователи Microsoft Teams скоро смогут более легко просматривать записи собраний Microsoft Teams, и эта функция будет доступна для записей, хранящихся в OneDrive и SharePoint. Пользователи будут иметь возможность воспроизводить от половинной до двукратной скорости, что позволит сосредоточиться на важных участках, одновременно ускоряя переход к медленным участкам.
Microsoft планирует начать развертывание в конце октября, а завершить - к концу ноября 2021 года.
Пользователи увидят иконку в правом нижнем углу записей собраний Teams, которая открывает меню скорости воспроизведения. Это меню содержит параметры для более низкой скорости (0.5x), нормальной скорости (1x) и более высокой скорости (1.2x, 1.5x, 1.8x и 2.0x). Параметр, выбранный пользователем, будет сохраняться в течение всей сессии браузера; он сможет изменить его в любое время с помощью меню скорости воспроизведения.
Microsoft отмечает, что просмотр записей собраний Teams со скоростью воспроизведения выше 1- отличный способ сэкономить время и улучшить производительность.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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