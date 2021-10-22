Драйвер FiveSys, подписанный Microsoft WHQL, на самом деле был замаскированным вредоносным ПО

Цель руткита проста: он направлен на перенаправление интернет-трафика на зараженные машины через специальный прокси-сервер, который берется из встроенного списка из 300 доменов. Перенаправление работает как для HTTP, так и для HTTPS; руткит устанавливает собственный корневой сертификат для работы перенаправления HTTPS. Таким образом, браузер не предупреждает о неизвестной идентичности прокси-сервера.

Помимо перенаправления интернет-трафика, руткит также блокирует загрузку драйверов из других групп, пишущих вредоносное ПО, поскольку они, вероятно, пытаются ограничить доступ злоумышленников-конкурентов к скомпрометированной системе.