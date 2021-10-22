Поддержка сквозного шифрования в вызовах Microsoft Teams теперь доступна в качестве публичной предварительной версии
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- Категория: Microsoft
- Дата: 22-10-2021, 15:11
- Просмотров: 476
Еще в июне мы узнали, что Microsoft начала тестировать поддержку сквозного шифрования (E2EE) в Teams. Хотя данные чата шифруются как в состоянии покоя, так и при передаче, собрания не зашифровывались сквозным шифрованием. Теперь Microsoft объявила, что организациям доступна публичная предварительная версия E2EE в вызовах Teams.
Поскольку это предварительная версия, следует помнить о нескольких предостережениях. На данный момент E2EE поддерживается только во внеплановых индивидуальных вызовах Teams и недоступно для групповых вызовов и собраний. Конечно, для этого процесса обоим участникам вызова потребуется включить E2EE на своих устройствах. Если E2EE включено, некоторые другие функции станут недоступны, такие как запись, субтитры в реальном времени и транскрипция, перевод вызовов, парковка вызовов, объединение вызовов, помощник по вызову и возможность добавления дополнительных участников к вызовам. Эта возможность также недоступна для вызовов PSTN.
Если вызов зашифрован сквозным шифрованием, в окне Teams появится экран с иконкой замка. Также будет показан 20-значный код безопасности, и обе стороны смогут убедиться, что им виден один и тот же код. После включения E2EE для вызова никакая другая сторона, включая Microsoft, не будет иметь доступа к расшифрованному содержимому. Кроме того, ваши предпочтения для E2EE будут сохраняться на всех устройствах, если у вас установлен последний настольный клиент на Windows и Mac или если вы используете последнюю версию приложения для Android или iOS.
В зависимости от отзывов клиентов Microsoft рассмотрит возможность развертывания E2EE для групповых вызовов на более позднюю, неуказанную дату. Групповые вызовы и чат в настоящее время используют шаблон под названием «Шифрование Microsoft». Если вы ИТ-администратор или коммерческий пользователь Teams, вы можете перейти сюда, чтобы узнать подробности о методологии E2EE и о том, как включить его во всей вашей организации.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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