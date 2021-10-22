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Microsoft приобрела компанию Clear Software для улучшения Power Platform

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 22-10-2021, 20:24
  • Просмотров: 390

Clear Software предлагает тысячи готовых автоматизаций для SAP (4000+), Oracle EBS (500+), Salesforce (300+) и многих других локальных и облачных приложений. Сегодня Microsoft объявила о приобретении Clear Software для улучшения Power Platform. Доступ к API и знания системы Clear Software укрепят интеграцию Microsoft Power с внешними системами и ускорят использование клиентами данных и процессов, находящихся за пределами собственных сервисов Microsoft.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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