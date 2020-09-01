Приложение Microsoft Lists в Teams теперь позволяет пользователям добавлять комментарии к элементам списков
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 14:26
- Просмотров: 9
Microsoft выпустила новое обновление для приложения Lists в Teams, которое обеспечивает тот же опыт комментирования, который был впервые представлены в веб-версии Lists в прошлом году.
Компания заявляет, что пользователи Microsoft Teams теперь могут просматривать, удалять и добавлять комментарии к элементам списка для совместной работы со своими коллегами. Все пользователи, упомянутые в комментарии, автоматически получат уведомление по электронной почте и ссылку, которая приведет их непосредственно к элементу списка в Интернете.
Чтобы опробовать эту функцию, откройте приложение Lists в Microsoft Teams, выберите конкретный элемент списка и нажмите «Комментарии». Затем введите сообщение в панели комментариев и нажмите клавишу Enter, чтобы опубликовать его.
Стоит отметить, что возможность добавления или удаления комментариев будет доступна для людей с разрешением на редактирование, а те, у кого есть разрешение только на чтение, смогут только просматривать комментарии. Однако владельцы списков могут отключить возможность комментирования отдельных списков, перейдя на страницу настроек Lists в Интернете.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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