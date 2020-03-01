Октябрь принес несколько приятных изменений в Microsoft Remote Desktop на Mac и iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:31
- Просмотров: 110
Компания Microsoft обновила приложение Remote Desktop Mobile для Мac и iOS до версии 10.7.0/10.3.4.
Вот список изменений для Mac:
• Обратимые курсоры (например, I-Beam) теперь обведены, чтобы сделать их видимыми на темном фоне;
• Базовый код, поддерживающий Connection Center (ПК и рабочие области), был значительно улучшен;
• Добавлена поддержка локального перемещения окна в сценариях RemoteApp;
• Обновлено диалоговое окно информации о подключении (Подключения> Показать информацию о подключении);
• Добавлена защита от захвата экрана для сценариев Azure Virtual Desktop (https://aka.ms/avdscp);
• Устранен дефект дизайна, из-за которого папки могли перенаправляться несколько раз;
• Исправлены проблемы с надежностью, выявленные с помощью отчетов о сбоях и обратной связи;
• Обновлено Справка> Отправить отзыв, чтобы перейти на новый форум поддержки;
• Кроме того, Microsoft продолжает делать обновления для улучшения показателей безопасности подключения и производительности при подключении к Azure Virtual Desktop;
Вот список изменений для iOS:
• Индикатор главного экрана теперь автоматически скрывается при использовании трекпада или мыши;
• Добавлена поддержка клавиатурной навигации для ПК и переключателя удаленного приложения в сессии;
• Согласовано поведение горизонтальной прокрутки мыши с текущим поведением вертикальной прокрутки;
• Удалена нежелательная скользящая анимация, которая иногда появлялась при запуске или возвращении к сессии;
• Исправлена проблема, из-за которой ориентация панели подключения не была правильно выровнена с устройством;
• Обновлено Справка> Отправить отзыв, чтобы перейти на новый форум поддержки;
• Кроме того, Microsoft продолжает делать обновления для улучшения показателей подключения и производительности при подключении к Azure Virtual Desktop;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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