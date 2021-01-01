Microsoft начнёт развертывать функцию текстового прогнозирования в Outlook для всех пользователей iOS и Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:08
- Просмотров: 106
Компания Microsoft объявила, что включит функцию текстового прогнозирования на основе искусственного интеллекта для всех пользователей Outlook Mobile. По данным Центра администрирования Microsoft 365, компания планирует начать развертывать поддержку текстового прогнозирования для клиентов Outlook по всему миру в конце ноября.
Благодаря текстовому прогнозированию мобильное приложение Outlook сможет прогнозировать текст и фразы для сообщений, чтобы помочь пользователям печатать быстрее и с меньшим количеством ошибок. «Когда это обновление будет выпущено, пользователи будут видеть текстовые прогнозы в Outlook для Android или Outlook для iOS при написании сообщения электронной почты. Они смогут провести пальцем вправо, чтобы принять его, или продолжать вводить текст, чтобы игнорировать», - пояснила компания в сообщении в Центре администрирования Microsoft 365.
Стоит отметить, что на сегодняшний день эта возможность доступна только англоговорящим клиентам в США и Канаде.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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