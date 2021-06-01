Microsoft Teams Public Preview получила функцию закрепления сообщений чата
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:17
- Просмотров: 88
Приложение Microsoft Teams получило обновление, которое позволит пользователям закреплять сообщения чата. Компания начала тестировать эту функцию в настольном клиенте Teams, и она доступна для всех пользователей публичной предварительной версии.
Новая возможность позволяет любому участнику чата закреплять или откреплять любое конкретное сообщение в верхней части окна чата, делая его видимым для всех. После закрепления пользователи могут легко перейти к исходному сообщению в ветке чата, нажав на закрепленное сообщение. Эта функция также поддерживается в разговорах по каналам в Teams. Однако приложение не отображает закрепленные сообщения в верхней части канала, и вместо этого они отображаются на панели информации.
Чтобы начать, просто наведите курсор на конкретное сообщение чата, которое вы хотите закрепить, нажмите меню «...» и выберите опцию «Закрепить». Как только это будет сделано, закрепленное сообщение мгновенно появится в верхней части беседы. Пользователи также смогут удалить закрепленное сообщение чата или заменить закрепленное в данный момент сообщение другим в любое время.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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