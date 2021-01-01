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Microsoft Forms скоро позволит пользователям создавать викторины с ограничениями по времени

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:06
  • Просмотров: 82

Microsoft Forms скоро получит новое обновление, которое позволит пользователям создавать викторины с ограничениями по времени. Эта новость связана с недавним обновлением дорожной карты Microsoft 365, в котором предполагается, что функция «Временные викторины» должна появиться в январе 2022 года.

С помощью временной викторины Microsoft Forms сможет установить ограничение по времени для респондентов, чтобы пройти викторину, и когда время истечёт, она будет отправлена автоматически. Эта функция предназначена для образовательных клиентов, но дорожная карта Microsoft 365 указывает, что она также подходит для бизнеса и арендаторов GCC.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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