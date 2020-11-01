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Портал Feedback for Microsoft Teams теперь доступен в качестве предварительной версии

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:55
  • Просмотров: 99

Ранее в этом месяце мы узнали, что Microsoft готовит новый портал обратной связи для служб Microsoft 365, Teams, Edge и Windows. Как и многие другие форумы, которые компания запустила на протяжении многих лет, такие как UserVoice, этот хаб - еще одно место, где люди могут оставлять отзывы и запросы к компании по поводу её программного обеспечения.

Теперь похоже, что портал доступен для Microsoft Teams в качестве предварительной версии, как было объявлено в посте в блоге. На выделенной странице это просто называется Feedback (Preview), и есть разделы для Teams, Edge и самого портала. Интересно, что в посте в блоге упоминается только предварительная версия для Teams, и выделенный раздел можно просмотреть здесь.

Портал довольно прост в использовании, поскольку запросы, поданные пользователями, являются центром притяжения наряду с множеством фильтров, таких как «Платформы», «Категории»и т.д. Пользователи также могут «помечать» свои любимые идеи, чтобы отслеживать их и получать уведомления от Microsoft при получении официального ответа. Компания ранее заявляла, что механизм работает на базе Dynamics 365 Customer Service.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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