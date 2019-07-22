Microsoft Editor скоро появится в Microsoft Outlook для iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:13
- Просмотров: 51
Microsoft объявила, что Microsoft Editor скоро появится в Outlook для iOS.
Эта функция использует технологию, используемую в Microsoft Word, чтобы предлагать пользователям предложения по правописанию, грамматике и уточнению при составлении электронных писем в Outlook для iOS. Затем пользователи смогут нажать отмеченное слово/фразу, чтобы быстро заменить ошибку исправлением.
При составлении электронных писем в Outlook для iOS пользователи начнут видеть подчеркивания, которые будут отражать орфографические, грамматические и уточняющие ошибки. Затем они могут нажать на эти подчеркнутые слова или фразы, чтобы увидеть предлагаемые изменения, или они могут выбрать «Игнорировать», чтобы удалить подчеркивание без редактирования.
Пользователи всегда смогут отключить Microsoft Editor, выбрав Настройки> Учетная запись> Редактор. Это отключит Microsoft Editor и вернет пользователя к системной проверке орфографии.
Microsoft ожидает, что развертывание этой функции начнется в начале ноября, а завершится - к середине декабря.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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