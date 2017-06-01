Microsoft объявляет об общей доступности Surface Management Portal
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:27
- Просмотров: 36
Microsoft объявила об общей доступности Surface Management Portal в Microsoft Endpoint Manager. Этот портал позволяет вам самостоятельно обслуживать, управлять и контролировать устройства Surface внутри организации. Вы также можете получать информацию о состоянии всех ваших устройств Surface, а также отслеживать гарантийные обязательства устройства и запросы на поддержку в одном месте.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 42
Пользователей: 0
Гостей: 42
Роботы: Yandex Google Rambler
Пользователей: 0
Гостей: 42
Роботы: Yandex Google Rambler
+8Новостей: 13843
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10083