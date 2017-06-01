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Microsoft объявляет об общей доступности Surface Management Portal

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:27
  • Просмотров: 36

Microsoft объявила об общей доступности Surface Management Portal в Microsoft Endpoint Manager. Этот портал позволяет вам самостоятельно обслуживать, управлять и контролировать устройства Surface внутри организации. Вы также можете получать информацию о состоянии всех ваших устройств Surface, а также отслеживать гарантийные обязательства устройства и запросы на поддержку в одном месте.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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