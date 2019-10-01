Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Фильтрация веб-содержимого теперь доступна в Microsoft 365 Defender для Windows

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:34
  • Просмотров: 0

Microsoft объявила об общей доступности фильтрации веб-содержимого для клиентов Microsoft 365 Defender для Windows. Фильтрация веб-содержимого позволяет организациям отслеживать и регулировать доступ к веб-сайтам на основе их категорий содержимого.

веб-содержимого включает:

• Пользователям запрещен доступ к веб-сайтам в заблокированных категориях, независимо от того, просматривают ли они локально или удаленно;
• Вы можете удобно развертывать различные политики для различных наборов пользователей, используя группы устройств, определенные в параметрах управления доступом на основе ролей Microsoft Defender for Endpoint;
• Вы можете получить доступ к веб-отчетам в одном и том же центральном расположении, с возможностью просмотра фактических блоков и веб-использования;

Для использования функции фильтрации веб-контента ваша подписка должна включать одну из следующих опций: Windows 10 Enterprise E5, Microsoft 365 E5, Microsoft 365 E5 Security, Microsoft 365 E3 + Microsoft 365 E5 Security add-on или автономную лицензию Microsoft Defender for Endpoint.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft объявляет о более доступном плане безопасности конечных точек для клиентов

Microsoft объявляет о более доступном плане безопасности конечных точек для клиентов

Microsoft Defender for Endpoint добавляет оценку уязвимостей в macOS для всех

Microsoft Defender for Endpoint добавляет оценку уязвимостей в macOS для всех

Microsoft Defender for Endpoint теперь общедоступен на iOS

Microsoft Defender for Endpoint теперь общедоступен на iOS

Microsoft Defender for Endpoint получает нативную поддержку для компьютеров Mac M1 от Apple

Microsoft Defender for Endpoint получает нативную поддержку для компьютеров Mac M1 от Apple

Microsoft добавила фильтрацию содержимого в сообщения Xbox Live

Microsoft добавила фильтрацию содержимого в сообщения Xbox Live




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 41
Пользователей: 0
Гостей: 41
Роботы: Yandex Google Rambler
+8  
Новостей: 13843
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10083