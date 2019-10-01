Фильтрация веб-содержимого теперь доступна в Microsoft 365 Defender для Windows
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:34
- Просмотров: 0
Microsoft объявила об общей доступности фильтрации веб-содержимого для клиентов Microsoft 365 Defender для Windows. Фильтрация веб-содержимого позволяет организациям отслеживать и регулировать доступ к веб-сайтам на основе их категорий содержимого.
веб-содержимого включает:
• Пользователям запрещен доступ к веб-сайтам в заблокированных категориях, независимо от того, просматривают ли они локально или удаленно;
• Вы можете удобно развертывать различные политики для различных наборов пользователей, используя группы устройств, определенные в параметрах управления доступом на основе ролей Microsoft Defender for Endpoint;
• Вы можете получить доступ к веб-отчетам в одном и том же центральном расположении, с возможностью просмотра фактических блоков и веб-использования;
Для использования функции фильтрации веб-контента ваша подписка должна включать одну из следующих опций: Windows 10 Enterprise E5, Microsoft 365 E5, Microsoft 365 E5 Security, Microsoft 365 E3 + Microsoft 365 E5 Security add-on или автономную лицензию Microsoft Defender for Endpoint.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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