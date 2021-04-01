Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft открыла исходный код Power Fx

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 15:15
  • Просмотров: 132

После некоторых утечек в феврале Microsoft официально анонсировала язык программирования с низким уровнем кодом для Power Platform в марте. Этот язык, получивший название Power Fx, позволяет клиентам Power Platform создавать и настраивать логику приложения в среде с низким уровнем кода. Power Fx будет особенно знаком пользователям Excel. В мае компания еще больше расширила этот язык за счет интеграции с моделями OpenAI GPT-3, чтобы можно было использовать естественный язык для вычислений вместо сложных формул.

Ранее Microsoft предоставляла открытый доступ только к документации Power Fx, планируя сделать то же самое для фактического исходного кода к концу этого года. Сегодня эти планы осуществились. Как отмечает пользователь под ником «WalkingCat», исходный код теперь доступен как репозиторий с открытым исходным кодом и на GitHub.

Проект работает под лицензией MIT и приветствует участие в нем при условии, что вы согласны с Microsoft Contributor License Agreement (CLA), которое позволит компании использовать ваш вклад в свои продукты. Если вы заинтересованы в участии в Power Fx, обязательно ознакомьтесь с проектом на GitHub здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft анонсировала обновления безопасности для Power Platform

Microsoft анонсировала обновления безопасности для Power Platform

Power Fx получил языковую модель GPT-3

Power Fx получил языковую модель GPT-3

Power Platform скоро получит обновления с низким уровнем кода

Power Platform скоро получит обновления с низким уровнем кода

Power Automate и Power Apps получают новые инструменты и идеи

Power Automate и Power Apps получают новые инструменты и идеи

Скоро будет запущен обновленный опыт обмена для Power BI

Скоро будет запущен обновленный опыт обмена для Power BI




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 30
Пользователей: 0
Гостей: 30
Роботы: Yandex Google
+7  
Новостей: 13855
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10083