Microsoft открыла исходный код Power Fx
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:15
- Просмотров: 132
После некоторых утечек в феврале Microsoft официально анонсировала язык программирования с низким уровнем кодом для Power Platform в марте. Этот язык, получивший название Power Fx, позволяет клиентам Power Platform создавать и настраивать логику приложения в среде с низким уровнем кода. Power Fx будет особенно знаком пользователям Excel. В мае компания еще больше расширила этот язык за счет интеграции с моделями OpenAI GPT-3, чтобы можно было использовать естественный язык для вычислений вместо сложных формул.
Ранее Microsoft предоставляла открытый доступ только к документации Power Fx, планируя сделать то же самое для фактического исходного кода к концу этого года. Сегодня эти планы осуществились. Как отмечает пользователь под ником «WalkingCat», исходный код теперь доступен как репозиторий с открытым исходным кодом и на GitHub.
Проект работает под лицензией MIT и приветствует участие в нем при условии, что вы согласны с Microsoft Contributor License Agreement (CLA), которое позволит компании использовать ваш вклад в свои продукты. Если вы заинтересованы в участии в Power Fx, обязательно ознакомьтесь с проектом на GitHub здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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