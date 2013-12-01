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OneDrive for Business получает новые функции редактирования фотографий на Android и в веб-версии

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:17
  • Просмотров: 106

Microsoft выпустила новое обновление для своей OneDrive, при этом бизнес-версия приложения получает те же возможности редактирования фотографий, которые были впервые представлены в личных учетных записях еще в июне. Функции редактирования фотографий теперь доступны в OneDrive for Business как на Android, так и в веб-версии.

Новые инструменты редактирования позволяют пользователям OneDrive обрезать свои фотографии с помощью встроенных предустановок, а также настраивать яркость, контраст, экспозицию, тени, блики, насыщенность, оттенок и теплоту изображений. Однако функции редактирования фотографий работают только с файлами JPEG или PNG.

Чтобы опробовать эти новые функции редактирования фотографий в веб-версии, вам нужно щелкнуть иконку «Редактировать» в верхнем левом углу приложения. Затем вы можете обрезать изображение до стандартных размеров, а также можете щелкнуть вкладку «Коррекция», чтобы изменить настройки цвета и освещения фотографии. На мобильном устройстве иконка «Изменить» появится в нижней части приложения, когда вы откроете изображение в OneDrive для Android.

На данный момент веб-версия OneDrive предоставляет только возможности обрезки изображений или настройки освещения или цвета, но ожидается, что поддержка фотофильтров появится позже в этом месяце. Microsoft также планирует добавить эти функции редактирования фотографий в iOS в конце этого года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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