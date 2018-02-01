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Microsoft Planner получит поддержку форматированного текста и изображений в заметках задач

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:00
  • Просмотров: 116

Microsoft готовится добавить поддержку форматированного текста и изображений в заметки задач в Planner. Это обновление Microsoft Planner позволит пользователям вставлять жирный, выделенный курсивом или подчеркнутый текст и изображения в заметки задач, чтобы выделить важные детали.

«Если пользователь решит вставить изображения в поле заметок задач с форматированным текстом, предварительный просмотр изображения появится в поле заметок задач. Они могут продолжать использовать заметки задач, как и сегодня, но получат возможность вставлять форматированного текст и просматривать предварительный просмотр изображений в заметках задач по желанию (в тех приложениях Planner, которые это поддерживают)», - пояснила компания в Центре администрирования Microsoft 365.

Эта функция начнёт развертываться в веб-версии Planner и в приложении Tasks в Teams в декабре, согласно Центру администрирования Microsoft 365. Компания также планирует добавить поддержку форматированного текста в Planner на других платформах, включая мобильное приложение для iOS и Android, в будущем обновлении.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
onmsft.com
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