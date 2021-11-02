Microsoft официально анонсировала релиз Microsoft Edge Stable для Linux
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:35
- Просмотров: 99
Компания Microsoft на Ignite 2021 официально анонсировала релиз Microsoft Edge Stable для Linux. Напомню, что несколько дней назад в сети уже была обнаружена данная версия Edge.
Edge Stable для дистрибутивов Linux теперь можно загрузить со страницы загрузки Microsoft для получения стабильных релизов. Чтобы отпраздновать рклиз, Microsoft также включила ограниченное по времени пасхальное яйцо, связанное с Linux, в свою игру Surf в сборке Edge 97 Dev, доступ к которой можно получить с помощью чит-кода Konami.
Однако это еще не все, что у компании есть в запасе, когда дело доходит до Edge. Учитывая вывод из эксплуатации Internet Explorer в следующем году, Microsoft упрощает переход в режим IE в Microsoft Edge. Организации теперь могут использовать облачные хранилища для хранения списков сайтов с помощью Cloud Site List Management вместо настройки локальной инфраструктуры. Их можно легко создавать и переносить с помощью Центра администрирования Microsoft 365, что позволит ИТ-администраторам использовать групповую политику для настройки различных списков сайтов для разных наборов устройств. Тем не менее, эта возможность в настоящее время находится в стадии предварительной версии, и вы можете узнать о ней больше здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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