Microsoft анонсировала Mesh for Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:47
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Помимо обновлений соответствия и безопасности для Microsoft Teams на Ignite 2021, Microsoft также анонсировала множество функций для Teams. Возможно, самым большим объявлением является то, что платформа Mesh интегрируется в Teams, о чем она впервые объявила еще в марте.
По сути, Mesh позволит пользователям использовать персонализированные и кастомные 3D-аватары, которые могут присоединяться к собраниям Teams и взаимодействовать друг с другом в иммерсивном пространстве. Пользователям не потребуется включать свои камеры, но для тех, кто предпочитает не роботизированное взаимодействие, будут предложены интерактивные методы, такие как зрительный контакт и реакции в реальном времени. Организации могут создавать свои собственные фирменные пространства и лобби, где они могут проводить виртуальные собрания с помощью Mesh.
Клиенты смогут пространственно использовать контент Microsoft 365 на собраниях Mesh, будучи уверенными в том, что все их данные защищены. Mesh в Teams будет доступно для пользователей на ПК, мобильных устройствах и гарнитурах смешанной реальности в качестве предварительной версии в первой половине 2022 года.
Microsoft также упрощает межорганизационное взаимодействие через Teams с помощью общих каналов (предварительная версия в начале 2022 года) и возможности общения в чате с помощью личной учетной записи Teams (появится к концу 2021 года). Клиенты, использующие Teams Rooms и устройства, могут рассчитывать на следующие возможности в ближайшие несколько месяцев: Прямое подключение гостей, возможность управления Surface Hubs из Центра администрирования Teams, новый опыт hotdesking с помощью предстоящего дисплея Yealink deskVision AIO24, а также Logitech Tap Scheduler, который позволит людям с первого взгляда проверить доступность и детали конференц-зала.
В Microsoft Teams также появятся новые приложения и улучшенные Power Virtual Agents, а приложения SaaS, использующие Teams, теперь могут встраивать контент для совместной работы. Новый обновленный пользовательский интерфейс магазина приложений Microsoft Teams станет доступен к концу этого месяца с улучшенной категоризацией, тщательно подобранными редакционными статьями и интеллектуальными рекомендациями.
Между тем, клиентам, которые используют возможности трансляций и вебинаров Teams, также есть чего ожидать в ближайшие месяцы. Здесь можно отметить виртуальную зеленую комнату, улучшенные элементы управления, соорганизаторов, Q&A in Teams, изолированные аудиопотоки и интеграцию с Cvent.
Microsoft также упрощает для ИТ-администраторов управление Teams с помощью Центра администрирования Teams с новой панелью аналитики устройств, представления рабочей области и уведомлений и оповещений приоритетных учетных записей.
Наконец, люди, которые используют чат Teams, теперь могут отправлять сообщения самим себе, выбирать разные представления для выбора плотности сообщений на одном экране, использовать более 800 3D-эмоджи, задерживать доставку сообщений, таких как Outlook, и пользоваться обновленным пользовательским интерфейсом поиска.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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