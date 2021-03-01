Другие анонсы конференции Microsoft Ignite 2021
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:23
- Просмотров: 74
Несколько других анонсов конференции Microsoft Ignite 2021.
Вот полный список:
• Microsoft делает промышленные облака доступными для производства, устойчивого развития и многого другого;
• Microsoft анонсирует Customer Experience Platform и новые приложения для совместной работы;
• Teams теперь имеет улучшенные политики соответствия и обнаружения домогательств;
• Dynamics 365 получает новые сервисы в статусе предварительной версии и GA, улучшения для существующих;
• Microsoft Loop - новое приложение, предлагающее портативные компоненты для улучшения рабочих процессов;
• Microsoft упрощает ИТ-администраторам управление развертываниями Windows 11;
• SQL Server 2022 — это «самый подключенный к облаку» релиз, который сейчас находится в статусе предварительной версии;
• HoloLens 2 доступна с 15% только в течение ограниченного времени;
• Power Platform получает более глубокую интеграцию с Teams, улучшенный AI Builder и многое другое;
• Мобильное приложение Power Apps теперь доступно, другие службы также получают улучшения;
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