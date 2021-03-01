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Другие анонсы конференции Microsoft Ignite 2021

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:23
  • Просмотров: 74

Несколько других анонсов конференции Microsoft Ignite 2021.

Вот полный список:

Microsoft делает промышленные облака доступными для производства, устойчивого развития и многого другого;
Microsoft анонсирует Customer Experience Platform и новые приложения для совместной работы;
Teams теперь имеет улучшенные политики соответствия и обнаружения домогательств;
Dynamics 365 получает новые сервисы в статусе предварительной версии и GA, улучшения для существующих;
Microsoft Loop - новое приложение, предлагающее портативные компоненты для улучшения рабочих процессов;
Microsoft упрощает ИТ-администраторам управление развертываниями Windows 11;
SQL Server 2022 — это «самый подключенный к облаку» релиз, который сейчас находится в статусе предварительной версии;
HoloLens 2 доступна с 15% только в течение ограниченного времени;
Power Platform получает более глубокую интеграцию с Teams, улучшенный AI Builder и многое другое;
Мобильное приложение Power Apps теперь доступно, другие службы также получают улучшения;
Илья
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