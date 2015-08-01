Вот какие изменения произойдут на Office.com и в приложении Office для Windows
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:31
- Просмотров: 125
Microsoft объявила, что обновит Office.com и приложение Office для Windows. Обновления призваны упростить поиск всего связанного с вами контента, доступ к вашим приложениям и шаблонам в одном месте, быстрое принятие мер и понимание того, какая работа требует вашего внимания.
Изменения включают:
Обновления домашней страницы включают:
• Рекомендуемые действия, которые помогут вам быстро принять меры - вы можете перейти к предстоящему собранию, добавить задачу To-Do или ответить на недавние комментарии в документах. С легкостью работайте над контентом, поделившись им через Teams или забронировав время для просмотра контента с коллегами;
• Быстрый доступ - раздел, который поможет вам быстро перейти к интересующему вас контенту. Вы можете просмотреть это как список или карточки для более наглядного макета. Вы можете легко фильтровать этот контент по недавно открытому контенту, контенту, которым вы поделились с другими, и даже по вашему любимому контенту. Но если вам нужен еще более конкретный фильтр, вы можете добавить кастомный фильтр содержимого, основанный на таких вещах, как тип содержимого и человек, который им поделился, что позволит вам легко вернуться к содержимому, которое вы ищете;
Обновления My Content включают:
• Здесь вы можете просмотреть весь свой контент и снова просмотреть его по недавно открытому, общему и избранному;
• Используйте мощные фильтры, чтобы быстро находить нужный контент. Вы можете фильтровать по типу документа, активности и времени. Фильтр активности даже содержит определенные фильтры, такие как документ, в котором вы @mentioned;
• Возможность просмотра по людям и собраниями. Когда вы нажимаете «Люди», вы можете просматривать удобные карточки людей и документов, которыми они поделились. Когда вы нажимаете «Собрания», вы можете найти весь контент собраний, такой как записи, заметки о собрании и прикрепленные документы с ваших предыдущих собраний;
• Возможность просмотра контента в зависимости от того, где он находится, например, в OneDrive и SharePoint;
• Помимо рекомендуемых действий на домашней странице, вы также можете найти действия с содержимым в строке в любом из списков содержимого на Office.com, щелкнув меню с тремя точками. В этом новом релизе Microsoft добавила несколько новых действий, в том числе «Преобразовать в PDF», «Поделиться» в Teams, «Добавить в календарь» и «Добавить в To Do»;
Обновления Create включают:
• Возможность создавать новый контент с помощью десятков инструментов в M365, от опросов и мозговых штурмов до панелей отчетности, планов проектов и многого другого;
• Начните что-то новое из фирменного контента вашей компании с легким доступом к шаблонам вашей компании в одном месте;
• Рекомендуемые шаблоны в Word, Excel и PowerPoint, которые помогут вам приступить к созданию впечатляющего контента;
Пользователи Targeted release получат изменения в ноябре, а клиенты Standard - в январе-феврале.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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