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Настольное приложение Microsoft Teams будет поддерживать несколько рабочих учетных записей в следующем году

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:54
  • Просмотров: 84
Настольное приложение Microsoft Teams будет поддерживать несколько рабочих учетных записей в следующем году

Настольное приложение Microsoft Teams позволит пользователям входить в систему с несколькими рабочими учетными записями в следующем году. Это была наиболее востребованная функция от пользователей, но вчера Microsoft объяснила, что она требует много работы и будет готова не раньше второй половины 2022 года.

«Спасибо вам за ваши постоянные отзывы и терпение. Мы слушаем и слышим громко и ясно, что вам нужна поддержка нескольких рабочих учетных записей в настольном приложении Teams. Мы продолжаем нашу работу по поддержке этого, включая обновление нашей текущей архитектуры приложения, чтобы обеспечить надежную производительность и функциональность. Учитывая сложность этой работы, мы рассчитываем на вторую половину 2022 календарного года, чтобы иметь возможность поддержать это. Мы сообщим вам, когда у нас будет лучшее представление о датах», - пояснила компания на форуме Teams Feedback.

На сегодняшний день настольное приложение Teams позволяет пользователям добавлять только личную учетную запись Microsoft в дополнение к рабочей учетной записи. Если вы хотите использовать Teams с разными рабочими учетными записями, вам нужно либо выйти, а затем снова войти в систему с другой учетной записью, либо использовать обходной путь, например, использовать веб-версию Microsoft Teams.

Как вчера объяснила Microsoft, компания также работает над внедрением архитектуры Teams 2.0 для рабочих учетных записей, которая обеспечит лучшую производительность.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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