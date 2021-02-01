Microsoft Teams получает поддержку отключения уведомлений во время собраний
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:07
- Просмотров: 109
Microsoft Teams получает опцию для отключения всех уведомлений в приложении во время собраний. Эта новая функция должна помочь участникам собраний обращать внимание на говорящего, а не отвлекаться на личные сообщения и упоминания.
Как только функция будет развернута, пользователи смогут включить опцию отключения уведомлений перед началом собраний. Microsoft отмечает, что те, кого уведомления отвлекают, также смогут полностью отключить их для всех собраний.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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