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Приложение Microsoft Authenticator получает новый логотип и корпоративные функции

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:54
  • Просмотров: 113
Приложение Microsoft Authenticator получает новый логотип и корпоративные функции

Компания Microsoft обновила приложение Authenticator для iOS и Android, и в нем появилась обновленная иконка и новые функции управления учетными записями для корпоративных пользователей.

Microsoft Authenticator уже позволяет пользователям управлять учетными записями MSA в приложении, и с этим последним обновлением пользователи со школьными учетными записями Azure AD получат те же возможности. Параметры управления учетной записью включают изменение паролей, обновление методов аутентификации вашей рабочей или учебной учетной записи и просмотр ваших недавних действий.



Для пользователей, которые еще не добавили свои рабочие или школьные учетные записи в Microsoft Authenticator, последнее обновление также делает этот процесс более удобным. Теперь пользователи могут входить в систему со своими учетными данными в Microsoft Authenticator без необходимости сканирования QR-кода с другого экрана.

Если вы еще не видите новую иконку приложения на устройствах iOS и Android, Microsoft заявляет, что она будет развертываться в течение месяца.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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