9 ноября Microsoft проведет мероприятие, посвященное образованию

Присоединяйтесь к нам во вторник, 9 ноября, в 9:00 по тихоокеанскому времени, когда мы поделимся внутренним взглядом на новейшие технические решения, изучая пробелы в обучении, оставленные пандемией. Выслушайте партнеров Microsoft, руководителей школ и нескольких специальных гостей, а также узнайте о новых и существующих технологиях Microsoft Education.

На этой неделе, во вторник, 9 ноября 2021 года, в 9:00 по тихоокеанскому времени (12:00 по восточноевропейскому времени) Microsoft проведет мероприятие, посвященное образованию.На веб-сайте Microsoft краткое и загадочное описание гласит:Хотя официальных подробностей мало, событие состоится примерно через месяц после релиза Windows 11 и может включать в себя обновления операционной системы, ориентированные на образование.Как стало известно, Microsoft работает над новым ноутбуком Surface (кодовое название Tenjin) под управлением Windows 11 SE, который, как говорят, ориентирован на образовательный сектор. Сообщается, что это устройство имеет 11.6-дюймовый дисплей с разрешением 136x768, процессор Intel Celeron N4120 и до 8 ГБ ОЗУ.Узнать другие подробности можно здесь